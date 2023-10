Kopzorgen voor Hein Vanhaezebrouck? "Een probleem dat al eventjes opspeelde"

KAA Gent won afgelopen zondag met 3-1 van Standard. Een leuke wedstrijd voor de Buffalo's al is er toch ook verontrustend nieuws vanuit de ziekenboeg.

Zo vertelde KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck dat goudhaantje Gift Orban toch niet helemaal fit is en was. Hij zou last hebben gehad tijdens de opwarming. Orban kwam dan ook niet in actie tegen Standard.

"Gift had een probleem dat al eventjes opspeelde, maar het was onder controle en we dachten gisteren dat hij fit was", vertelde Vanhaezebrouck bij Het Belang van Limburg.

"Tijdens de opwarming voelde hij toch weer iets bij het trekken van enkele sprintjes. Vandaag deed hij wat oefeningen en werkte hij met de kinesisten. We moeten nu verder afwachten."

Orban kon dit seizoen nog niet zijn vorm van afgelopen jaar vinden. De Nigeriaanse spits kon in negen competitieduels slechts twee keer scoren. Hij pakte ook al rood. In totaal speelde Orban 38 wedstrijd voor de Buffalo's waarin hij goed was voor 27 doelpunten en twee assists.