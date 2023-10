📷 OH Leuven krijgt extra slecht nieuws na pandoering op bezoek bij RSC Anderlecht

OH Leuven verloor afgelopen weekend met 5-1 van RSC Anderlecht. Al was dat niet het enige slechte nieuws die avond.

OH Leuven beleeft een moeilijk seizoen. De resultaten zijn niet wat men ervan verwacht had, waardoor ook trainer Marc Brys ontslagen werd. Een opvolger is er nog niet.

Tegen STVV werd vorige week met 4-0 verloren, maar dit weekend ging het stevig verkeerd op bezoek in het Lotto Park. OH Leuven verloor met zware 5-1-cijfers.

En er kwam echter nog meer slecht nieuws. Thibault Vlietinck moest tegen Anderlecht al vlug de wedstrijd verlaten en nu is er ook duidelijkheid over zijn blessure.

“Thibault Vlietinck liep zaterdag tegen RSCA een zware achillespeesblessure op en is maanden out”, laat OH Leuven weten op Twitter.

Het ziet er naar uit dat zijn seizoen er wellicht op zit. Vlietinck is bezig aan zijn vierde seizoen bij OHL, nadat hij opgeleid werd bij Club Brugge.