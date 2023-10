Sneller dan verwacht terug in België? "Marouane Fellaini zal belangrijke rol in onze club spelen"

Francs Borains heeft de nodige ambities richting toekomst. Daarin speelt ook Marouane Fellaini een belangrijke rol.

Het gaat snel voor Francs Borains, de ploeg van voorzitter Georges-Louis Bouchez. Twee jaar vroeger dan voorzien zit zijn ploeg in de Challenger Pro League en het kopstuk van MR kijkt alleen maar vooruit richting Jupiler Pro League.

“Er zijn geen limieten. Ik zie ook niet in waarom we die ons zouden opleggen. Maar we moeten ook niet pretentieus zijn. We beseffen dat we meer investeerders nodig hebben, willen we de volgende stap zetten richting de Jupiler Pro League”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

En daar is plaats genoeg voor volgens Bouchez. “Op dit moment heb je in het profvoetbal enkel Charleroi en Francs Borains. Dat terwijl onze provincie één miljoen inwoners telt. De vijver om uit te vissen is heel groot. Ook onze ligging aan de Franse grens is een groot voordeel als het over de werving van spelers gaat.”

En Bouchez heeft nog een geheim wapen klaar. “Zoals je weet heeft Marouane Fellaini geïnvesteerd in onze club, de club waar hij als jeugdspeler actief was. Marouane is aan de laatste fase van zijn carrière bezig in China. Als die erop zit, kan hij een belangrijke rol in onze club komen spelen.”