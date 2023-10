Speelt Riemer met vuur? Bij La Louvière ruiken ze hun kans met elftal dat hij vanavond in de wei stuurt

Brian Riemer zijn selectie voor de bekermatch tegen La Louvière mogen we toch verrassend noemen. Dat hij sterkhouders rust ging geven, lag voor de hand. Maar dit lijkt erop dat we een elftal gaan krijgen dat amper automatismen heeft.

Het wordt een interessant duel met de leider uit Eerste Nationale. La Louvière is een geolied elftal dat zijn reeks momenteel, samen met Lokeren, aan het domineren is. Daar gaat Riemer een elftal tegenover zetten dat nog nooit samengespeeld heeft in een officiële match.

Ouderdomsdeken Jan Vertonghen heeft al het meest minuten van alle spelers gespeeld, zonder nog de matchen met de Rode Duivels mee te rekenen. Francis Amuzu speelde afgelopen weekend niet omdat hij last heeft van de adductoren en Théo Leoni en Mats Rits mogen ook wel eens een dagje rust krijgen.

Het probleem is dat de vervangers niet meteen matchritme hebben. Lucas Lissens is bijvoorbeeld dit seizoen nog niet één keer in de selectie geraakt en speelde ook amper bij de Futures. Wellicht kiest Riemer daar om Sardella naast Debast te zetten, met N'Diaye en Patris op de vleugelbacks.

Flips mag zich tonen, Delaney om matchritme op te doen

Op het middenveld neemt Amadou Diawara de plaats van Rits in en zal ook Alexis Flips eens mogen tonen wat hij in zijn mars heeft. Daarnaast is het ook de ideale kans om Thomas Delaney terug te brengen. Dat lijkt zo goed als vast te liggen.

Vooraan is het meer koffiedik kijken. Luis Vazquez, Benito Raman en Anders Dreyer kunnen de voorhoede vormen. Raman trainde de afgelopen weken heel goed en verdient het intussen om zijn kans te krijgen nadat hij zo ruw opzij geschoven werd.

Maar gaat dit (vermoedelijk) elftal goed genoeg zijn om La Louvière te kloppen. Op papier is het kwaliteitsverschil natuurlijk enorm groot, maar qua automatismen zal het allemaal veel minder zijn. RAAL speelt rechttoe-rechtaan-voetbal en scoort makkelijk. Riemer houdt Dolberg en Hazard best achter de hand.

Vermoedelijk elftal:

Dupé - Patris, Debast, Sardella, N'Diaye - Diawara, Delaney, Flips - Raman, Vazquez, Dreyer