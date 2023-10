Théo Leoni is gebrand op succes: "Wil met Anderlecht grote doelen verwezenlijken"

Anderlecht begon goed aan dit voetbalseizoen. Of er al gedroomd mag worden? Volgens Théo Leoni alvast wel.

Anderlecht telt na 12 speeldagen 24 punten. Hiermee staat de club op een mooie tweede plaats, net achter Union SG. Daar tellen ze vier punten meer dan bij paars-wit.

Bij Anderlecht staat er alvast eentje te popelen om grote dingen te doen met en bij de club. Zo toonde Théo Leoni duidelijk zijn ambities. "Ik wil met Anderlecht grote doelstellingen verwezenlijken. Dat zou echt schitterend zijn", vertelde de 23-jarige bij RTBF.

De middenvelder ziet dat zijn ploeg het goed doet en dat dit seizoen alles kan. "We moeten op dit elan verdergaan. Eerst moeten we ons in Play-Off I nestelen en daarna is met de halvering van de punten alles mogelijk. Het seizoen is nog lang. We moeten het match per match bekijken en zoveel mogelijk punten pakken."