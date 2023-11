Brian Riemer gelooft in hem: "Ik kan even goed worden als Matias Suarez"

De bekermatch tegen La Louvière leverde RSC Anderlecht de kwalificatie op. Enkele jongens maakten ook van de gelegenheid gebruik om zich in de kijker te spelen.

Bij Anderlecht debuteerde Tristan Degreef. De achttienjarige debutant liet meteen zien dat hij het nodige talent in huis heeft om het helemaal te maken.

En dat zag ook trainer Brian Riemer. “Hij is een echte Anderlecht-speler”, zegt de Deen aan Het Laatste Nieuws. “Hij heeft techniek, inzicht, en - uitzonderlijk voor een speler met zijn profiel - hij kan ook blijven lopen. Hij heeft ook die drang in zich. Tristan is een jongen die, met de juiste coach, zeker een echte Anderlecht-speler zal worden.”

“Ik ben een speler die altijd voor gevaar kan zorgen”, zegt Tristan Degreef zelf. Onder de indruk was hij zeker niet van de situatie. En hij houdt ook wel van een vergelijking met een legende.

“Ik speel al tien jaar voor Anderlecht. Mijn idool was Matias Suarez. Of ik denk dat ik even goed als hij kan doen? Ik denk het wel, ja”, klinkt het nog.