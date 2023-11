Joker voor Antwerp? Mark van Bommel heeft geen goed nieuws over extra pion

Royal Antwerp FC heeft niet alleen sportieve zorgen. Ook de ziekenboeg zorgt voor de nodige problemen.

Jelle Bataille speelde tot afgelopen zondag elke minuut bij de regerende landskampioen en bekerwinnaar, maar tegen Club Brugge moest hij na een uur spelen vervangen worden.

“Jelle Bataille is er in Brugge bewust uitgegaan om niets te forceren. We moeten voorzichtig blijven met hem. Er resten nog vier matchen voor de volgende interlandbreak. Hij is een belangrijke pion voor ons”, zegt Van Bommel aan Het Nieuwsblad.

Bataille werd niet vervangen door Owen Wijndal, maar wel door Kobe Corbanie. Die laatste speelde op rechts, Ritchie De Laet verkaste naar links.

“Ook Owen Wijndal is een twijfelgeval. Hij heeft het in Brugge tijdens de opwarming nog geprobeerd, maar was daar al niet in staat om in te vallen”, gaat Van Bommel verder.

Engels leek een mogelijkheid te worden als extra joker, maar dat blijkt niet zo te zijn. “Sam Vines is op de terugweg, Björn Engels is dan weer een beetje teruggevallen. Verder zijn ook Anthony Valencia, Jakob Ondrejka en Mandela Keita nog enige tijd out.”