'KAA Gent wil speler van Ajax Amsterdam binnenhalen'

De malaise bij Ajax Amsterdam zou voor andere ploegen wel eens interessant kunnen zijn. Dat geldt ook voor KAA Gent.

Ajax Amsterdam is in de Nederlandse Eredivisie weggezakt naar de allerlaatste plaats in de klassering. Een ongeziene situatie die wel eens vertrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor de club.

Heel wat spelers staan immers in de belangstelling van andere ploegen. Onder hen ook Stanis Idumbo-Muzambo die met een aflopend contract zit. Maar door de chaos op sportief en bestuurlijk vlak is er nog altijd geen overeenkomst.

Volgens clubwatcher Johan Inan zou KAA Gent een poging willen ondernemen om Idumbo terug naar ons land te halen, zo meldt Algemeen Dagblad. Twee jaar geleden werd hij door Ajax bij de Buffalo’s nog weggeplukt, maar zijn contract loopt af.

Idumbo is achttien jaar. Een eerste voorstel van Ajax heeft zijn entourage afgewezen. Vorig seizoen debuteerde hij bij Jong Ajax. Dit seizoen begon hij geblesseerd, maar sinds zijn rentree eind september kreeg hij elke match speelminuten.