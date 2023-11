Deense voetballer zag al vier ploegmaats in elkaar zakken: "Denk nu meer dan anders aan stoppen"

Afgelopen weekend zakte Bas Dost in elkaar tijdens de wedstrijd tussen AZ en NEC. De wedstrijd werd in de blessuretijd gestaakt door dit gebeuren.

Voor Lasse Schöne was het zeker niet de eerste keer dat hij een ploegmaat in elkaar zag zakken op het veld. Eerder zag de Deen al Abdelhad Nouri op het veld neervallen, maar hij stond ook tussen de lijnen toen Daley Blind en Cristian Eriksen hetzelfde overkwam. Met Bas Dost gebeurde het dus voor een vierde keer.

"Verschillende spelers vroegen aan me wat er gebeurde en probeerden te kijken. Ik zei: ‘Kijk maar vooruit, want dit wil je niet zien.’ Ik heb dit iets te vaak meegemaakt met mensen die dichtbij me staan en ben er klaar mee", vertelde Schöne bij het Algemeen Dagblad.

De 37-jarige Deen twijfelt nu ook over zijn eigen carrière. "Op het moment zelf ben je met andere dingen bezig, maar achteraf dacht ik: ongelooflijk dat dit weer gebeurt. Eerlijk gezegd doet me dit ook twijfelen over mijn eigen toekomst. Ik weet dat mijn carrière een keer eindigt, ik ben niet meer de jongste. Dit soort gebeurtenissen moet je eerst altijd even laten bezinken, maar ik denk nu meer dan normaal na over wanneer te stoppen. Er zijn dingen belangrijker dan voetbal", vertelde hij volgens HLN.