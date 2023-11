'OH Leuven stunt met nieuwe coach: ex-speler Barcelona, tegenstander Antwerp afgetroefd'

OH Leuven lijkt dan eindelijk toch zijn nieuwe coach te strikken te hebben. Na het ontslag van Marc Brys lijken ze nu een nieuwe oefenmeester te hebben.

Volgens L'Equipe is niemand minder dan Oscar Garcia op weg naar OH Leuven. Hij was in de jaren '90 jarenlang actief bij Barcelona.

Knallen bij Leuven?

Hij speelde ook bij Valencia en Espanyol Barcelona. Als coach was hij onder meer coach van Reims, Salzburg en Olympiakos.

Na zijn stint bij Reims was hij al een jaartje zonder job. Shakhtar Donetsk wilde hem ook, maar OH Leuven lijkt hem nu binnen te gaan hebben.