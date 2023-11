Opmerkelijk: Carl Hoefkens heeft er plots opnieuw een fameus aanvallend wapen bij

Standard had op woensdagavond uiteindelijk geen kind aan tweedenationaler Harelbeke. Het werd uiteindelijk 5-0 en Carl Hoefkens heeft nog meer om tevreden over en mee te zijn. Ook als het gaat over de kern.

Carl Hoefkens was furieus na de nederlaag in en tegen Gent afgelopen zondag. Wat hij toen in de eerste helft zag, wilde hij nooit meer zien. Na de reactie in de tweede helft in de Ghelamco Arena ging Standard op het elan door tegen Harelbeke.

Met een aantal nieuwe, verse spelers werd uiteindelijk makkelijk de maat genomen van Harelbeke, het team van onder meer doelman Sammy Bossut. De overwinning kwam nooit in het gedrang voor een scherp en gretig Standard.

Stipe Perica scoort twee keer

De Rouches scoorden bij monde van Balikwisha, Ohio, Emond en twee keer ... Stipe Perica. Zeker dat laatste moet Hoefkens deugd hebben gedaan, want Perica speelde dit seizoen nog geen minuut voor Standard de Liège.

De 28-jarige Kroaat was dé verrassing in de basiself van Hoefkens en deed het dus meer dan prima. Na een schouderblessure is hij aan de weg terug aan het timmeren. En zo heeft de oefenmeester van Standard er een extra aanvallende optie bij.