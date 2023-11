Roteerde Riemer te fel? Coach is vurig én geeft grootse ambitie van Anderlecht aan

Tien wissels in de basiself, twee debutanten de kans gegeven en heel wat klasbakken uit de selectie gelaten. Roteerde Brian Riemer té veel op Tivoli in La Louvière? De Deense coach legt uit én komt met felle ambities.

"Een bekerwedstrijd is nooit eenvoudig. Kijk maar naar de andere uitslagen allemaal", gaf Brian Riemer na de 0-1 van Anderlecht op bezoek bij RAAL La Louvière aan. "La Louvière is een zeer georganiseerde ploeg, dat moet je hen aangeven. "We hadden niet genoeg kwaliteit om veel goals te maken, maar we zijn wel door."

Misschien had paars-wit het een beetje over zichzelf afgeroepen dat het zo moeilijk vlotte? Er waren wel héél veel wissels in de basiself. Een echte B-ploeg zouden velen zeggen, maar Riemer zelf wilde daar niet van weten.

Beker winnen

"Ik ben echt blij met mijn keuzes. Natuurlijk kan je aan dezelfde elf spelers vasthouden. Maar wat hadden ze dan in mijn kleedkamer gedacht? Nu heb ik spelers een kans kunnen geven, anders dachten ze dat ik toch niet zou wisselen."

En dus wil Riemer doorgaan op het elan, ook in de Beker van België. "We willen de Beker van België gewoon winnen. We hebben een grote kern en we spelen geen Europees voetbal, dus dit was een kans om onze kern te gebruiken."