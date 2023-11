Uitblinker Andreas Skov Olsen verrast: "Was eigenlijk boos op Vetlesen"

Club Brugge heeft zonder veel problemen afgerekend met Beerschot in de 1/16e finale van de Beker van België. Andreas Skov Olsen was de uitblinker.

Club Brugge was voor de rust al klaar met Beerschot, het scoorde maar liefst vijf keer. Bij vier van die vijf goals was Andreas Skov Olsen betrokken. De Deen scoorde twee keer en gaf ook twee assists, na de rust mocht hij al recupereren.

Boos op Vetlesen

De eerste goal van Skov Olsen, de tweede van Club, was er eentje in geschenkverpakking. Cagro wilde terugspelen op doelman Matijas, maar speelde zo onbedoeld de vrijstaande Skov Olsen aan. De Deen moest Matijas maar omspelen om binnen te leggen.

"Eigenlijk was ik boos dat Hugo (Vetlesen, nvdt.) mij niet had aangespeeld", zei Skov Olsen achteraf. "Ik draaide me om en kreeg alsnog de bal." Tussendoor gaf de Deen nog assists aan Odoi en Vetlesen, net voor de rust maakte hij zijn tweede. Van net buiten de zestien knalde Skov Olsen hoog in doel.

"Bij die tweede goal raakte ik de bal erg goed, dat was een mooi doelpunt. We hebben een paar wedstrijden gehad waarin we niet veel scoorden. Het is daarom goed voor het team om nu zes keer te scoren. Ik ben klaar voor Union", besloot Skov Olsen.