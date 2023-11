Kompany ziet het met lede ogen aan bij Burnley maar zegt te weten waar de sleutel tot succes ligt

Burnley-coach Vincent Kompany praat over de moeilijke periode van de Clarets in de Premier League. Kompany benadrukt dat solidariteit de sleutel is voor Burnley, dat momenteel 19e staat in de Premier League.

Kompany legt uit dat Burnley het vaak moeilijk heeft gehad in de Premier League. "Er zijn de afgelopen jaren veel moeilijke momenten geweest voor Burnley in de Premier League. Solidariteit is de sleutel, niet alleen nu, maar ook voor de rest van het seizoen," vertelt Kompany via de officiële kanalen van de club. Kompany en Burnley kijken ernaar uit om zaterdag thuis tegen Crystal Palace aan te treden. "We vinden het geweldig om dit weekend weer bij onze supporters te zijn. We hebben ze bij elke stap nodig. Ze hebben ons tot nu toe altijd gesteund," concludeerde Kompany. Burnley staat momenteel voorlaatste in de Premier League met slechts vier punten na tien wedstrijden. Er werd één keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld door de troepen van Kompany. Together 👊 pic.twitter.com/oJ2QCM3wjd — Burnley FC (@BurnleyOfficial) November 3, 2023





