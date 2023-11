Thomas Kaminski is de beste doelman in de Premier League

Thomas Kaminski maakte vorig zomer de overstap naar Luton Town en is daar uitgegroeid tot één van de beste doelmannen in de Premier League.

Thomas Kaminski maakte deze zomer de overstap van Blackburn Rovers naar Luton Town. Een overstap die de 31-jarige doelman zich niet zal beklagen. Hij is daar namelijk uitgegroeid tot één van de absolute smaakmakers en zelfs sterkhouder in de Premier League.

Kaminski is namelijk de doelman die de meeste doelpunten voorkwam in de Premier League. Van de 55 schoten die hij zijn richting uitkreeg werd er verwacht, expected goals, dat hij 22,82 tegendoelpunten zou slikken. Het werden er echter 19. Dit is een aantal analisten ook opgevallen.

David James, ex-doelman van Liverpool, West Ham en Manchester City, is onder de indruk van de Belgische doelman. “Hij bevalt me wel. Hij is een zeer capabele keeper en met de juiste coaching kan hij misschien wel het verschil maken tussen degradatie of behoud voor Luton.”