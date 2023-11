Barcelona-icoon wil gesprek met Vinicius Junior: "Zijn gedrag? Ik wil hem zeggen wat ik voel"

Vinicius Junior is één van de grootste talenten ter wereld, maar de Braziliaan komt vaker negatief in het nieuws als slachtoffer van racisme. Afgelopen weekend daagde de aanvaller zijn rechtreekse tegenstander (zoals vaker) uit. Carles Puyol zou graag met hem in dialoog gaan.

Carles Puyol vreest immers dat Vinicius Junior op deze manier niet alles uit zijn carrière zal kunnen halen. "Voor alle duidelijkheid: ik vind hem een geweldige voetballer. Hij maakt het verschil en moet bewonderd worden."



"Maar ik zou graag als collega met hem willen spreken", gaat het clubicoon van FC Barcelona verder. "Ik wil hem zeggen wat ik voel. Ik denk dat hij meer erkenning zal krijgen als hij zijn houding verandert. Ik merk dat hij gefrustreerd is op een voetbalveld." Daarmee moet Vinicius Junior de media halen - Carles Puyol

Puyol hoopt dan ook dat Vini de randzaken achter zich kan laten. "Door zijn gedrag haalt hij de media nu vooral op een negatieve manier. Maar hij kan ongelooflijk voetballen en scoort aan de lopende band. Daarmee moet hij de media halen."