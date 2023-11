Lukaku zoals we hem nog niet vaak zagen: "Heel, heel emotionele en gevoelige man"

Romelu Lukaku beleefde zondag een speciale wedstrijd met AS Roma tegen Lecce. De Rode Duivel ging van antiheld naar held in één wedstrijd.

Na vijf minuten gespeeld te hebben, trapte Lukaku een strafschop op de Lecce-doelman. Iets waar de Rode Duivel voor de rest van de wedstrijd van af zag. Toch was hij het die Roma de driepunter schonk door in de 94e minuut het winnende doelpunt te maken.

Coach José Mourinho nam het na afloop op voor zijn favoriete spits. "Het was zijn eerste misser in Italië, de tweede of derde onder mij - ik herinner me nog die in de Europese supercup met Chelsea. Maar alleen diegene die durft te trappen, kan missen. Ik ben nooit boos op iemand die mist. Dybala voelde zich niet klaar en we hadden alle vertrouwen in Romelu.”

"Ik ken hem beter dan wie ook: Lukaku is een heel, heel emotionele en gevoelige man. Wanneer hij vroeg in de match een penalty mist, doet het pijn in zijn hart voor de rest van de wedstrijd. Daarom kon het niet beter dan dat hij nog het winnende doelpunt scoorde. Dit zal Romelu beter doen slapen en wakker worden met een glimlach op zijn gezicht", besluit Mourinho.