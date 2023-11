Schoofs speelt volledig open kaart over gesprekken met Defour en KV Mechelen-voorzitter: "Dát met Steven besproken"

In zijn eerste wedstrijd na het ontslag van Steven Defour heeft KV Mechelen eindelijk nog eens gescoord en een punt gepakt. Zo is een bewogen week dan toch nog geëindigd op een positieve noot.

Rob Schoofs komt nog eens terug op de beslissing van KV Mechelen om afscheid te nemen van Defour. "Die bewuste avond was ik verrast door het ontslag van Steven. We hebben als spelersgroep met de voorzitter gepraat en hebben zeker niet aangegeven dat we wilden dat Steven ontslagen zou worden."

Wat speelde er dan nog bij de A-kern van Malinwa? "We hadden wel het gevoel dat er 'iets' moest gebeuren. Maar dat kon ook mét Steven zijn. Dat heb ik ook zelf met Steven besproken. Ze hebben dan toch de knoop doorgehakt. Een trainersontslag is altijd pijnlijk."

Om de simpele reden dat het heel veel zegt over hoe er tot dusver gepresteerd is. "Je voelt je altijd verantwoordelijk, want dat wil zeggen dat je het als spelers niet goed gedaan hebt. En zeker in het geval van Steven, iemand met een hart voor Mechelen, is het jammer."

Dat het niet altijd loopt zoals iedereen het voor ogen heeft, is natuurlijk ook eigen aan het voetbal. "Het belang van de club primeert wel. Je wint en je verliest samen. Wij moeten verder kijken naar de toekomst. Kijken naar onszelf, naar hoe we het beter kunnen doen. En meer knokken als team."