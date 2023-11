Champions League: Na nederlaag van FC Barcelona nog verrassingen?

In de groepsfase van de Champions League werden vanavond heel wat matchen gespeeld. Een overzicht van alle gespeelde wedstrijden

Lazio – Feyenoord 1-0

Immobile zette Lazio op slag van rust op voorsprong. In de tweede helft werd niet meer gescoord.

Manchester City – Young Boys 3-0

Vanop de stip zette Haaland de thuisploeg voor het half uur op voorsprong. Phil Foden maakte er net voor de rust al 2-0 van. Haaland scoorde vlak na de koffie zijn tweede doelpunt van de avond. Lauper werd met rood naar de kleedkamer gestuurd.

AC Milan – Paris Saint-Germain 2-1

Skriniar maakte er in de negende minuut al 0-1 van, maar drie minuten later stonden de bordjes alweer in evenwicht na een doelpunt van Leao. Net na de pauze zorgde Giroud voor de 2-1.

Atletico Madrid – Celtic 6-0

Griezmann opende al na vijf minuten de score. Rood voor Maeda van Celtic zette de thuisploeg in een zetel. Morata dikte in de blessuretijd van de eerste helft aan tot 2-0. Een kwartier na de rust dikte Griezmann aan tot 3-0, Lino tekende voor de 4-0. Ook Morato pakte nog een extra treffer mee. Niguel maakte er nog 6-0 van.

Rode Ster Belgrado – Leipzig 1-2

Xavi Simons scoorde al na acht minuten voor de bezoekers. Openda leek de wedstrijd diep in de tweede helft te beslissen, maar Kanga scoorde de aansluitingstreffer.

Eerder op de avond verloor FC Barcelona al op bezoek bij Shakthar Donetsk. Dortmund haalde het met 2-0 van Newcastle.