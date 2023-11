Knotsgekke Tottenham-Chelsea en ook waanzin: zoveel minuten rolde de bal echt in de eerste helft

Wie gisterenavond Tottenham-Chelsea zag, is nu waarschijnlijk nog aan het bekomen. De Spurs speelden met een achterlijn die over de middenlijn stond te verdedigen. Er vielen twee rode kaarten en in de eerste helft waren er maar liefst 9 (!) VAR-checks.

Scheidsrechter Michael Oliver hoorde de VAR constant in zijn oor toeteren. Negen keer moest hij het spel stilleggen om naar hun advies te luisteren. De eerste helft duurde in totaal 56 minuten en 26 seconden. De tijd dat de bal aan het rollen was, tekende echter een ander verhaal.

Dat was slechts 23 minuten en 21 seconden. "Ik volg het voetbal bijna veertig jaar en als een neutrale kijker zou ik zeggen dat dit zonder twijfel een van de geweldigste wedstrijden is die ik heb gezien. Dit was absoluut box office en dat is waarom de Premier League by far de beste competitie ter wereld is', zei analist Jamie Carragher bij Sky Sports.

Het opmerkelijkste moet toch die verdedigende linie van Spurs-manager Ange Postecoglou geweest zijn. Zelfs met negen bleef hij daaraan vasthouden. Jan Vertonghen kon alvast zijn ogen niet geloven...