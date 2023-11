Stijn Stijnen krijgt flinke straf opgelegd na bedreigen van scheidsrechter

Stijn Stijnen viseerde duidelijk de scheidsrechter na de Belgische bekerwedstrijd tegen Gent. Erger nog, hij bedreigde de scheidsrechter, wat hem duur kan komen te staan.

Stijn Stijnen is een man die veel risico durft te nemen. De coach van Patro Eisden was erg ongelukkig nadat zijn club werd uitgeschakeld in de Croky Cup door KAA Gent (1-3). Bij de 1-2 raakte Tarik Tissoudali de bal met de hand waaruit een doelpunt volgde. Stijn Stijnen kwam met een duidelijke verklaring na de wedstrijd.

"We zijn niet verslagen door onze tegenstanders, maar door een scheidsrechterlijke dwaling", klonk het bijde coach. Volgens Het Nieuwsblad en het scheidsrechtersrapport bedreigde Stijnen de ref ook na de wedstrijd. "Ik weet u te vinden, tot in de spelerstunnel, maandag is uw carrière voorbij, we gaan correctioneel verder."

Stijnen is door het bondsparket van de KBVB veroordeeld tot een schorsing van vier speeldagen voor intimidatie en ongepast gedrag. Er staat hem ook een boete van €2.000 te wachten.