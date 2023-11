Moris verklapt hét geheim voor de prestaties van Union: "Dat wist het bestuur al maanden op voorhand"

Union SG zag in het tussenseizoen een halve basisploeg vertrekken. Toch staan de Brusselaars helemaal bovenaan het klassement. Voor Anthony Moris is dat geen verrassing.

“Het management wist vorig seizoen al heel snel dat er bepalende spelers zouden vertrekken”, aldus Anthony Moris in La Tribune. “En ze wisten ook al maanden op voorhand hoe ze het nieuwe team zouden opbouwen.”

De doelman van Les Unionistes loopt dan ook héél hoog op met zijn bazen. “Ze maken zelden fouten, hé. En ook zij zagen dat verandering na het mislopen van twee titels noodzakelijk was om de spelersgroep hongerig te houden.”

Dat is hét verschil met vorig seizoen

Het is één van de redenen waarom Karel Geraerts werd ingewisseld voor Alexander Blessin. “Hij is een ongelooflijke persoon”, besluit Moris. Hij heeft enorm veel vertrouwen. We hebben geen team van dertien of veertien spelers, maar eentje van twintig spelers. Dat is hét verschil met vorig seizoen.”