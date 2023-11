📷 OFFICIEEL Hasi voorgesteld bij KV Mechelen, duidelijkheid over Vanderbiest en co

Besnik Hasi is de nieuwe trainer van KV Mechelen. De ex-trainer van onder meer Anderlecht, Legia Warschau en Olympiakos tekent een contract tot het einde van het seizoen bij Malinwa.

Hasi is geen onbekende, want hij vertoefde van 1994 tot 2016 - met één seizoen 1860 München ertussen - als speler, assistent-coach én hoofdtrainer in de vaderlandse competitie. Hij kent het Belgisch voetbal dus, een belangrijk gegeven. In 2014 won hij als trainer van RSC Anderlecht de landstitel en de Supercup.

Sportieve staf blijft aan bij KV Mechelen

De club heeft alle vertrouwen in de sportieve staf en daarom zullen er daar geen verdere wijzigingen gebeuren. Vaste waarden Fred Vanderbiest en Gunther Vanhandenhoven blijven aan boord evenals de andere leden.

De sportieve leiding en de voorbereiding van de wedstrijd tegen Charleroi gebeurt nog onder leiding van Fred Vanderbiest.

Besnik Hasi zal de volgende dagen kennismaken met de spelersgroep en vanaf zondag de rol opnemen als T1.

"Ik ben een coach die staat voor no-nonsense voetbal", vertelt Hasi. "Dat past ook perfect bij deze mooie club. Als speler en coach was het nooit makkelijk om hier te komen voetballen. De ambiance is geweldig en de 12e man zit er kort op. Ik hoop die vurigheid te voeden met mijn manier van voetballen."