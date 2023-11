Real Madrid-coach komt met update over revalidatie van Courtois

Thibaut Courtois revalideert momenteel van een zware knieblessure. Het is momenteel nog steeds niet duidelijk of de doelman het EK van komende zomer zal halen. Al komt Carlo Ancelotti alvast met een hoopgevende mededeling.

Thibaut Courtois scheurde in juli de kruisbanden af tijdens een training bij Real Madrid. Vanaf dag één stond er een streep door zijn seizoen bij De Koninklijke. Ook het EK van komende zomer in Duitsland leek héél lastig te worden.

“Maar we recupereren alle geblesseerde spelers nog dit seizoen”, aldus Carlo Ancelotti. “In dat opzicht is het dus niet nodig dat we in januari de transfermarkt op moeten gaan. De spelers die uit blessure terugkomen zullen eigenlijk onze transfers zijn.”

Risico's nemen?

In het geval van Courtois lijkt het steeds realistischer dat hij op het einde van La Liga nog enkele wedstrijden zal kunnen spelen. Al stelt zich de vraag: gaat de doelman zelf het risico nemen om sneller dan verwacht fit te zijn?