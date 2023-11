Voetbalt Kevin De Bruyne volgend seizoen aan de zijde van Cristiano Ronaldo? 'Rode Duivel heeft eerste gesprek met Al-Nassr achter de rug'

Het gerucht wordt gelanceerd door Sport Italia. We wisten al langer dat Al-Nassr interesse heeft in Kevin De Bruyne, maar die interesse is ondertussen omgezet in een concrete toenadering.



De Bruyne – hij wacht nog steeds op een signaal van Manchester City om rond de tafel te gaan zitten – heeft hen echter gevraagd om na het seizoen terug te keren. Zijn huidig contract loopt af in 2025.

🚨‼️ After the first approach, #DeBruyne informed the 🇸🇦 negotiator and the representatives of #AlNassr that he wants to remain fully focused on #MCFC until the end of the season.



🗣️ Talks will resume in the coming months to check the position of the 🇧🇪 player. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/uRvfkwIUlq