Vrouw Wayne Rooney reageert voor het eerst op prostitue-verhalen: "Natuurlijk bleef ik een tikkende tijdbom"

Wayne Rooney veroverde op zijn 16de de wereld stormenderhand. Maar dat eiste zijn tol. Zo bedroog hij zijn jeugdliefde Coleen op die leeftijd ook al met prostituees die veel ouder waren.

Zo kwam aan het licht dat hijhaar in een massagesalon bedrogen had met een vrouw van 37 en één van 48. De tiener die hij toen nog was moest dat opbiechten aan zijn vriendin, die later zijn vrouw zou worden. "Hij zei me dat de geruchten klopten en dat het nieuws snel over het hele land zou te lezen en horen zijn."

"Ik weet nog hoe gekwetst en verward ik me voelde. Ik kon zelfs niets meer tegen hem zeggen. Verschrikkelijk beschaamd, voelde ik me. Iedereen wist het en iedereen leek er wel een opinie over te hebben. Ik weet nog hoe verdoofd ik me voelde, alsof ik in een soort van verschrikkelijke droom was beland."

Ik heb het kunnen wegzetten als een jeugdzonde

“Alleen dat ik geen beslissing mocht maken in het heetst van mijn woede. Als je zoiets te verwerken krijgt, is dat altijd verschrikkelijk. Maar ik was amper 18... Ik wist niet meer wat ik voelde voor Wayne. Op welke manier je ook naar die zaak keek, het was een verschrikking.”

Rooney excuseerde zich uitgebreid en Coleen vergaf hem. "Hij wist dat hij een grote fout had gemaakt. Zei ook dat hij het verschrikkelijk vond me in zo’n situatie te plaatsen. Natuurlijk bleef ik een tikkende tijdbom. Ook daarna heb ik hem nog veel toegeschreeuwd. Maar uiteindelijk heb ik het hem kunnen vergeven en het kunnen wegzetten als een jeugdzonde."