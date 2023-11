Bas Dost, ex-Club Brugge, krijgt heel goed nieuws te horen

Omwille van hartproblemen moest Bas Dost geopereerd te worden. Nu krijgt hij goed nieuws.

Vrijdag is Bas Dost ontslagen uit het ziekenhuis in Amsterdam en gaat hij verder met zijn revalidatie thuis. De aanvaller van NEC heeft preventief een inwendige defibrillator (ICD) laten plaatsen.

Na het uitduel met AZ op 29 oktober werd Dost onwel, waarna hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Uiteindelijk werd vastgesteld dat hij een ontstoken hartspier had. Vanwege de hartproblemen heeft Dost besloten voorlopig een pauze te nemen van het voetbal. Hij heeft nu een ICD, die ingrijpt bij hartritmestoornissen.

"Ik ben blij om weer thuis te zijn en ga nu in alle rust herstellen", zegt Dost op de officiële kanalen van NEC. "Ik wil graag nog een dankwoord richten aan iedereen die me de afgelopen periode heeft gesteund. We waarderen dat ontzettend."