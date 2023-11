📷 Bondscoach Tedesco selecteert deze namen voor de volgende interlands met Rode Duivels

Maandag worden de Rode Duivels in Tubeke verwacht. Er staan opnieuw twee wedstrijden op het programma voor de nationale ploeg.

Woensdag al wordt er gespeeld tegen Servië. Het gaat om een oefenwedstrijd. Zondag staat dan weer de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan op het menu.

Bondscoach Domenico Tedesco maakte vrijdag zijn selectie bekend voor deze twee wedstrijden. Dit zijn de spelers in zijn selectie:

The last gathering of 2023. 👊 #WirSchaffenDas pic.twitter.com/rwKwMdcREY