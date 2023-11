Rode Duivels krijgen extra hoop voor de moeilijke wedstrijd tegen Servië

Woensdag staat voor de Rode Duivels de moeilijke wedstrijd tegen Servië op het programma. Ze krijgen wat extra goed nieuws.

Woensdagavond spelen de Rode Duivels in het eigen Koning Boudewijnstadion tegen Servië. Het gaat misschien dan wel louter over een vriendenmatch toch staat er iets op het spel. Kijkend naar het EK van volgende zomer is dit de eerste echte grote test voor de Rode Duivels.

Angst voor één van de smaakmakers van Servië moeten ze alvast niet hebben. Zo is Sergej Milinkovic-Savic geblesseerd. Hij zou kampen met een knieblessure die hij opliep in de laatste wedstrijd met Al-Hilal.

Dit neemt niet weg dat er nog aardig wat smaakmakers rondlopen bij Servië. Vooral een heel groot aantal met een Belgische link. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), doelman Vanja Milinkovic-Savic (ex-Standard), verdedigers Strahinja Pavlovic (ex-Cercle Brugge) en Filip Mladenovic (ex-Standard) en middenvelder Filip Djuricic (ex-Anderlecht). Zij zijn wel mee opgenomen in de selectie van Servië.