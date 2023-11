🎥 Vincent Kompany met de handen in het haar, maar heeft lovende woorden voor Rode Duivel

Burnley heeft opnieuw een nederlaag geleden in de Premier League, de vijfde op rij. Leandro Trossard was daar mee verantwoordelijk voor bij Arsenal met een goal en een assist.

Trossard was de grote uitblinker bij Arsenal met een goal en een assist. De Rode Duivel mocht net als in de Champions League tegen Sevilla als diepe spits spelen en bedankte dus voor het vertrouwen van zijn coach Arteta.

Domenico Tedesco zal het graag zien, want Trossard scoorde ook al in de Champions League en zit dus weer in een goede periode. Volgende week spelen de Duivels tegen Servië en Azerbeidzjan.

Voor Vincent Kompany en Burnley was het opnieuw een dreun, want al de vijfde nederlaag op rij in de Premier League. Concurrent Bournemouth won verrassend van Newcastle United met 2-0.

Lof voor Trossard

Maar Kompany bleef wel sportief en deelde complimenten uit aan Trossard. "Hij had gewoon vandaag niet moeten scoren", lachte Kompany bij Play Sports. "Leandro is zo goed bezig. Ik heb ook een tijdje met die jongen in de nationale ploeg gespeeld."

"Ik zie zijn ontwikkeling. Ik zie wat hij nu ook betekent voor één van de grootste clubs van Engeland. Als Belg ben ik wel blij met zijn progressie. Het is gewoon leuk om hem te zien voetballen", zei de Burnley-trainer nog.