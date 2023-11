'Club Brugge mag alweer herbeginnen: floptransfer zal opnieuw terugkeren'

Club Brugge deed de afgelopen jaren heel wat transfers, maar die pakten niet allemaal goed uit. Het ziet een verhuurde speler wellicht voor de zoveelste keer terugkeren.

Club Brugge verhuurde dit seizoen vijf spelers: Roman Yaremchuk (Valancia), Kamal Sowah (Standard), Cisse Sandra (Excelsior), Lynnt Audoor (KV Kortrijk) en Faitout Maouassa (Lens). Die laatste ziet Club wellicht opnieuw terugkeren.

De Franse linksback zou dit seizoen pas keuze nummer drie geweest zijn door de aanwezigheid van Bjorn Meijer en Maxim De Cuyper, die terugkeerde van een uitleenbeurt bij Westerlo. Hij werd dus verhuurd aan het Franse Lens.

Terug naar Club Brugge?

Maar Maouassa speelde nog maar 27 minuten dit seizoen en zat in vier van de acht wedstrijden zelfs niet in de selectie. Van een blessure is evenwel geen sprake. "Hij traint, maar er is veel concurrentie op de flank. Ik geef op dit moment de voorkeur aan andere opties", zei Lens-trainer Franck Haise op een persconferentie.

De kans dat Lens de aankoopoptie zal lichten in het huurcontract van Maouassa lijkt dus bijzonder klein. Club betaalde in augustus 2021 nog 4 miljoen euro voor de Fransman, bij Club heeft hij nog een contract tot midden 2025.