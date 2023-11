Johan Bakayoko en PSV staan te springen met enorm goed nieuws

Johan Bakayoko is helemaal ontbolsterd bij PSV en dit zorgt voor de nodige interesse bij een aantal buitenlandse clubs. Beide partijen komen binnenkort met goed nieuws naar buiten.

Johan Bakayoko staat op het punt een vernieuwd contract te ondertekenen bij PSV. Dit weet het Nederlandse Voetbal International. Hoewel de twintigjarige aanvaller al tot medio 2026 aan de club verbonden was, is er nu overeenstemming bereikt over aanzienlijke verbeteringen in zijn voorwaarden.

Smaakmaker bij PSV

Deze contractverlenging weerspiegelt de waardering voor Bakayoko's progressie, vooral gezien zijn belangrijke rol in het team van Peter Bosz dit seizoen. Met negen assists en drie doelpunten heeft de Rode Duivel een significante bijdrage geleverd. Bakayoko had zijn contract al in februari verlengd tot medio 2026, maar deze nieuwe overeenkomst komt met extra erkenning.

Van de jeugd van Anderlecht naar de hoofdmacht van PSV

PSV haalde Bakayoko in de zomer van 2019 binnen uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Na ervaring opgedaan te hebben in verschillende jeugdteams en Jong PSV, maakte de rechtsbuiten vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal onder leiding van Roger Schmidt. Tot nu toe heeft hij 57 keer gespeeld voor PSV.