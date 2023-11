RWDM maakt einde aan dramatische reeks en boekt belangrijke uitzege bij Eupen

RWDM heeft een einde gemaakt aan zijn reeks van zeven wedstrijden zonder zege. Het ging winnen op het veld van Eupen met 1-3.

RWDM had voor het laatst gewonnen op 16 september, thuis tegen Cercle Brugge. Daarna speelde het afwisselend drie keer gelijk en verloor het drie keer. Eupen zat dan weer in een iets betere periode met 4 op 6 na zes nederlagen op rij.

De thuisploeg begon ook het best aan de wedstrijd met enkele grote kansen voor Isaac Nuhu. Maar de Ghanees wrong drie kansen telkens de nek om. Op het halfuur was het bij zijn vierde grote kans dan toch raak.

Maar vijf minuten later was het alweer 1-1. Mercier profiteerde van mistasten achteraan bij Eupen, een goal die uit het niets kwam. Daarna namen de bezoekers de wedstrijd helemaal in handen, Jeff Reine-Adélaïde miste nog de kans op de 1-2.

RWDM trekt zege over de streep

In de tweede helft ging RWDM over Eupen. Camara legde knap af met een hakje, Shuto Abe twijfelde niet en trapte zijn eerste van het seizoen binnen. Eupen probeerde wel nog, maar enkele minuten voor tijd maakte Romildo toch de 1-3.

RWDM boekt zo een tweede uitzege van het seizoen, de vorige was op 5 augustus bij OH Leuven. De Brusselaars schuiven zo op naar de tiende plaats in het klassement, Eupen is nu elfde maar moet toch nog achteruit naar Charleroi, OH Leuven en KV Mechelen.