Groot probleem voor Tedesco? Franky Van Der Elst geeft zijn ongezouten mening

Het ging het voorbije weekend niet vlot voor Romelu Lukaku. Big Rom werd "de slechtste speler op het veld" genoemd tegen Lazio.

La Gazzetta dello Sport was snoeihard voor Romelu Lukaku. Hij kreeg een 5 op 10 voor zijn match tegen Lazio, meteen de zwakste score van alle spelers.

Franky Van Der Elst, die de match zelf bijwoonde in Italië, is het daar niet mee eens. “Toen ik het las op mijn bed vanochtend dacht ik: dat vind ik wel overdreven”, vertelt Van der Elst vanuit Rome aan Het Belang van Limburg.

“Akkoord, hij speelde geen goeie match. Het was niet genoeg. Maar dat ze hem dan meteen de slechtste van het veld noemen, wil misschien ook wel wat zeggen over zijn status in Italië. ’t Is een hoge boom, die vangt veel wind. En bij zo’n belangrijke match zit er natuurlijk een vergrootglas op.”

Bondscoach Domenico Tedesco moet zich volgens Van Der Elst dan ook geen zorgen maken. “Hij heeft dit seizoen bewezen dat hij nog steeds zijn goals kan maken. Ik had zelf twee maanden geleden even mijn twijfels geuit, maar bij de Rode Duivels heeft hij toen meteen het tegendeel bewezen en was hij onmiddellijk op de afspraak.”