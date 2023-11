België-Servië gaat niet in Brussel door, heel slecht nieuws voor supporters met tickets

Woensdagavond nemen de Rode Duivels het op tegen Servië. Toch zal de wedstrijd er anders uitzien dan eerst verwacht.

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen was er in heel het land flink wat regenoverlast. Ook in Brussel bij het Koning Boudewijnstadion. Het veld van de Heizel stond vol met waterplassen en leek onbespeelbaar.

Uiteindelijk blijkt het nu ook effectief zo te zijn. De wedstrijd van woensdag zal niet doorgaan in Brussel door wateroverlast, maar wel in Leuven. Dit dan ook zonder publiek.

De fans die al een ticket bemachtigd hadden krijgen hun geld terugbetaald.