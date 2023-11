Deze Rode Duivel ziet het optimistisch in: "In Duitsland zijn ze overtuigd dat wij het EK kunnen winnen"

De Rode Duivels zitten in de laatste rechte lijn naar het EK in Duitsland. De voorbereidingsperiode zeg maar. Al moeten ze wel zondag nog winnen van Azerbeidzjan om zeker te zijn van een status als reekshoofd. Aanvaller Loïs Openda kijkt alvast uit naar volgend jaar: "Da 's bij mij thuis hé."

Openda is intussen de nummer 2 geworden in de spitsenhiërarchie van de Rode Duivels. Hij ging Michy Batshuayi voorbij. Al wil hij dat zelf zo niet zien. "Er is geen sprake van iemand voorbij te steken", aldus Openda. "Ik leer veel van Michy en Romelu. Ze geven me heel veel raad."

Maar het is duidelijk dat zijn status wel veranderd is. Niet slecht voor een speler die niet goed genoeg bevonden werd bij Club Burgge. "Ik voel me beter hier bij de nationale ploeg tegenwoordig. Of misschien is belangrijker het juiste woord. Dat is normaal, want toen ik hier aankwam had ik nog niet het niveau dat ik nu heb."

In de schaduw van Lukaku? Toch normaal? Dat is één van de grootste spelers ooit van België

Sinds Club is er veel gebeurd voor de 23-jarige aanvaller. "Bij Vitesse heb ik vertrouwen gevonden. Daar pas besefte ik dat ik ver kon geraken in het voetbal. Maar ik weet wat mijn rol hier is. Ik moet tonen wat ik waard ben in de minuten die ik krijg. Dat ik in de schaduw van Lukaku sta? Dat is toch normaal? Rom is één van de grootste spelers die België ooit had!"

Maar dat wil niet zeggen dat hij niet met vertrouwen naar het EK zal trekken. "Ik kijk ernaar uit. Ik zie Duitsland als mijn thuis intussen. In Duitsland zien ze ons inderdaad nog als titelkandidaat. Maar niet enkel in Duitsland, denk ik. Na de gouden generatie is er toch een nieuwe generatie opgestaan die ook al mooie dingen liet zien. Met onze kern zijn we een ploeg die gezien wordt als één van de EK-favorieten."