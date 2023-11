Enorme tegenslag voor Club Brugge: Basisspeler valt geblesseerd uit bij nationale ploeg en keert huiswaarts

Zo verlaat Bjorn Meijer het trainingskamp van Jong Oranje door een blessure. Dat meldt Jong Oranje zelf via zijn officiële kanalen. Het is nog niet bekend om wat voor blessure het gaat. De beloften van de Nederlandse nationale ploeg halen geen vervanger voor Meijer.

De linksback van Club Brugge kampte aan het begin van dit seizoen ook al met een blessure. De logische vervanger voor Meijer was toen Maxim De Cuyper.

De laatste weken kreeg de Nederlander terug de voorkeur op De Cuyper. Het blijft nu even afwachten op verdere informatie over de blessure, maar de kans zit er dus in dat De Cuyper zich opnieuw mag klaarmaken om in de basis te starten.

News from Zeist.



Bjorn Meijer leaves the Jong Oranje training camp due to injury. There will be no replacement.



