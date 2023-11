Kan Standard-speler de verdedigende problemen oplossen bij Rode Duivels? "Dat is het doel"

Nathan Ngoy lijkt eindelijk zijn belofte in te lossen. De jonge Standard-verdediger werd voor zijn goede prestaties beloond met een oproep voor de U21 van de Rode Duivels.

Nathan Ngoy was de verrassing op de lijst van Gill Swerts. Nathan Ngoy, 20, die dit seizoen al 9 keer startte voor Standard, is opgeroepen voor de Belgische U21-selectie voor de Euro-kwalificatiewedstrijden tegen Schotland en Spanje.

Op zijn zachtst gezegd heeft de jonge verdediger geen gebrek aan ambitie. "Ik hoorde een paar dagen eerder van mijn selectie en ik ben blij om terug te zijn bij mensen met wie ik in het verleden heb gespeeld. Het maakt het makkelijker voor me om te integreren. Het is goed voor de toekomst en het moedigt me aan om op deze manier door te gaan," vertelde hij dinsdag op een persconferentie.

Is dat genoeg om na te denken over de Rode Duivels, waar de problemen in de verdediging vragen blijven oproepen? "Dat is sowieso het doel", antwoordde Ngoy. "Door hier te zijn en de Rode Duivels elke dag te zien, wil ik nog harder werken. Ik ben ook blij om enkele spelers te zien die ik ken en die al bij de senioren spelen."