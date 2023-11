Marc Degryse kritisch: "Ik begrijp niet waarom deze speler nog steeds in de Jupiler Pro League speelt"

KRC Genk kan dit seizoen rekenen op topschutter Daniel Munoz. Marc Degryse is danig onder de indruk van de Colombiaan.

Met vijf doelpunten is de rechtsback topschutter van de Limburgers dit seizoen. “Ik weet nog dat ik Munoz in augustus zag spelen tijdens de Champions League-kwalificatie en ik zei 'ik snap niet waarom Munoz hier nog speelt”, vertelt Degryse in de podcast vier-nul.

“Elk jaar worden er spelers weggehaald uit de Belgische competitie, maar Munoz wordt telkens genegeerd en zit nog altijd bij KRC Genk”, gaat Degryse verder.

Vorig seizoen tekende Munoz voor zeven goals en evenveel assists. “Ik denk dat ze er alles aan gedaan hebben om hem bij Genk te houden, want hij is echt één van de sterkhouders bij de ploeg”, vult Boeckx aan.

Toch begrijpt Degryse niet dat geen enkele ploeg aandrong voor Munoz. Boeckx zou hem zelfs voor Amir Murillo van Anderlecht kiezen. “Maar hij ging naar Marseille, zelfs met een blessure”, besluit Boeckx.