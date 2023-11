Mark McKenzie heeft heel mooie woorden voor Genk-supporters

KRC Genk kon afgelopen weekend met 3-1 winnen van OH Leuven. Bryan Heynen en Daniel Munoz scoorden in de blessuretijd om de drie punten thuis te houden.

KRC Genk domineerde de gehele wedstrijd, maar leek de weg naar het doel moeilijk te vinden. Toen OHL nog voor een gelijkmaker zorgde in de 85e minuut, leek het spel even de foute kant op te gaan voor de Limburgers. Er was weinig tijd om de drie punten thuis te houden, maar ze deden het wel.

"Het geloof is de sleutel", wist Mark McKenzie na afloop te vertellen. "Zeker in wedstrijden als deze. Thuis, voor onze eigen fans, willen we dat deze plek een fort wordt. We willen zeker zijn dat we onze fans belonen voor de liefde die ze aan ons geven."

De steun van de fans blijft een reden om tot de allerlaatste minuut te knallen voor de Genk-spelers. "Ze waren heel goed. Van minuut één tot minuut 96", vertelde McKenzie.