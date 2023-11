Geweldig nieuws voor voormalige doelman van Anderlecht

Bart Verbruggen maakte afgelopen zomer de overstap van Anderlecht naar het Engelse Brighton. De jonge doelman is nu ook een vaste waarde aan het worden in het eerste elftal van Nederland.

Verbruggen kreeg onlangs zijn eerste minuten in Oranje. In de laatste twee interlands - tegen Frankrijk en Griekenland - mocht hij voor het eerst starten van Ronald Koeman.

Dat zal ook de komende dagen weer het geval zijn, tegen Ierland en Gibraltar. "Ik denk dat het logisch is, gezien de laatste twee wedstrijden, dat Bart in doel komt te staan", legde Koeman uit in een persconferentie.

"In maart en, ik hoop, op het EK zullen we opnieuw kijken wie we de beste vinden. Verbruggen zal dus snel moeten laten zien wat hij waard is", besluit de coach van Oranje.