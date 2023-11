Ontslagen voetballer spant rechtzaak aan tegen club omwille van pro-Palestijns bericht

Anwar El Ghazi spant volgens verschillende Duitse media een rechtszaak aan tegen zijn ex-club Mainz 05. Het Duitse team ontbond twee weken geleden het contract van de 28-jarige Nederlander nadat hij verschillende pro-Palestijnse berichten geplaatst had met betrekking tot de oorlog in Gaza.

Volgens de krant zal El Ghazi zich laten vertegenwoordigen door arbeids- en sportadvocaat Alexander Bergweiler, die eerder al twijfels had geuit over de rechtmatigheid van het ontslag zonder opzegtermijn.

“Ik herken geen uitspraken in de nieuwe post die niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen”, zei Bergweiler twee weken geleden tegen de krant nadat de zaak bekend werd.

Anwar El Ghazi plaatste op 17 oktober een pro-Palestijns bericht via Instagram met de zin “From the river to the sea, Palestine will be free”, wat door sommigen wordt gezien als een oproep tot de vernietiging van Israël.

De tweevoudige Nederlands international kwam er aanvankelijk met een waarschuwing vanaf, maar nadat de speler ontkende dat hij spijt had van zijn bericht, besloot de Duitse club alsnog om zijn contract te ontbinden.