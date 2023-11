'Royal Antwerp FC dik in de problemen door transfers met Ajax'

Royal Antwerp FC heeft enkele directe linken met Ajax. En die zouden wel eens voor de nodige problemen kunnen zorgen.

Eerder deze week was er al het nieuws dat de schorsing van Marc Overmars in Nederland ook wel eens voor problemen bij Antwerp zou kunnen zorgen, als de FIFA de schorsing wereldwijd laat gelden.

Maar er is mogelijk nog meer Ajaxmiserie op de komst voor The Great Old. Volgens directeur Gerben Everts van de Vereniging voor Effectenbezitters heeft de ontslagen Sven Mislintat aan oplichting gedaan met bepaalde transfers.

“Op basis van de prijzen die Mislintat namens Ajax heeft betaald voor spelers van twijfelachtige kwaliteit, ben ik ervan overtuigd dat Mislintat een oplichter is”, stelt Gerben aan Het Parool. “Mijn voornaamste vraag is hoe diep Ajax het eigen onderzoek naar de gang van zaken in rondom Mislintat insteekt.”

Ajax kreeg afgelopen zomer een niet te weigeren bod op Gaston Avila en daar ging de club zonder twijfelen op in. Volgens Everts zijn die clubs mee verantwoordelijk voor alles wat fout liep bij Ajax en maken zij deel uit van de oplichterij.

“Je moet ook onderzoek doen bij de clubs waarmee Ajax de transfers heeft gedaan. Zo kun je erachter komen of Ajax geld terug te vorderen heeft”, klinkt het nog.