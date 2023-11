Standard-verdediger denkt terug aan Anderlecht-tijd en indrukwekkende lichting: "En nu allemaal samen bij de nationale ploeg"

Bij de beloftenploeg van Gill Swerts is er een nieuwkomer: Nathan Ngoy. Eigenlijk verrassend dat de verdediger van Standard er nu pas bij komt, want hij staat toch al quasi het hele seizoen in de ploeg bij de Rouches en doet het goed als rechtsachter.

Ngoy is eigenlijk opgeleid als aanvaller bij Anderlecht, waar hij tot 2019 speelde, maar werd er achteruit getrokken door Oleg Iachtchouk bij de U13. "Het was tijdens een toernooi. Omdat ik goed verdedigde, wilde hij me op die positie testen, en sinds de U13 heb ik die positie niet meer verlaten. In het begin mopperde ik een beetje omdat ik liever voorin wilde spelen, maar ik raakte er met de tijd aan gewend."

Net als ene Zeno Debast. "Zeno speelde op het middenveld en werd ook getest als verdediger. Daarna hebben we samen in het centrum gespeeld bij Anderlecht gedurende meerdere jaren. En het is grappig om te bedenken dat we nu allebei bij Tubize zijn, hij bij de Rode Duivels en ik bij de Mini-Duivels."

Lichting met Lavia, Bakayoko, Stassin...

Het is maar één naam van een heel indrukwekkende lichting van Anderlecht. "We hadden Roméo Lavia, Johan Bakayoko, Kazeem Olaigbe, Anthony Descotte, Lucas Stassin... We hadden een sterk team, dat is waar. Ik speelde ook met Matazo, Sardella en anderen. En ik kom ze allemaal hier weer tegen. We zijn van onderaf begonnen en nu zijn we samen, dat is echt leuk", zei hij aan LDH.

Al waren een paar van zijn ex-ploeggenoten niet echt blij toen hij het winnende doelpunt scoorde in de Clasico."Bovendien was het mijn eerste doelpunt. Het was een van de mooiste momenten in mijn carrière tot nu toe. Het zal ook leuk zijn tijdens de twee andere Clásicos die in december op het programma staan."