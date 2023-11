Zondag gewoon weer in de basis ondanks experimenten van Tedesco

Er zijn stemmen die opgaan om Ameen Al-Dakhil in de verdediging te zetten tegen Azerbeidzjan. De verdediger van Burnley deed het immers goed tegen Servië. Maar weinig kans daartoe: zondag staat Wout Faes gewoon naast Jan Vertonghen.

Faes twijfelt daar ook niet aan, ondanks dat er nu meer spelers in aanmerking komen voor zijn plaats. "Meer druk voor mij?" Faes moet er eens om lachen. "Druk is er altijd en concurrentie maakt iedereen beter. Ik denk dat het enkel positief is."

Want hij heeft ook niets om over te gaan twijfelen. Onder Domenico Tedesco is hij basisspeler geworden. "Ik ben heel blij met het vertrouwen en de kansen tijdens de voorbije kwalificatieperiode. Ik denk dat de coach tevreden is, want ik heb elke wedstrijd gespeeld. Uitleg voor het op de bank beginnen tegen Servië? Dat was niet nodig."

Die plek wil hij voor de komende jaren verzekeren. "Ik wil zoveel mogelijk blijven spelen bij de Rode Duivels", aldus Faes, die niet al te ver wil kijken met zijn doelen. "En in de nabije toekomst ons statuut van reekshoofd te verzekeren."