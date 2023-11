Koen Casteels spreekt klare taal en hint duidelijk richting absolute topclub: "Als zij komen aankloppen is dat een heel mooie stap"

België zal het zondagavond opnemen tegen Azerbeidzjan. Op de persconferentie sprak Koen Casteels met de pers.

Koen Casteels zal in de basis starten op zondag. Een goed moment om zichzelf nog eens te tonen bij de nationale ploeg. De doelman wil aan het einde van dit seizoen vertrekken bij Wolfsburg, na negen jaar. Zichzelf in de kijker spelen is dan geen overbodige luxe als de doelman hoog wil mikken.

"Ik heb deze matchen met de Rode Duivels niet per se nodig om mezelf in de etalage te zetten voor andere clubs omdat ik einde contract ben. Ik speel nu al twaalf jaar in de Bundesliga en dus zullen genoeg clubs me wel al kennen", vertelde hij volgens HLN.

Hij hint al duidelijk richting één ploeg. "Als deze matchen helpen om de interesse van bepaalde clubs op te wekken, is dat mooi meegenomen. Ik kijk uit naar wat er op mijn pad komt. Interesse van Bayern? Als zij zouden aankloppen, is dat natuurlijk een heel mooie stap."