'Clubs over heel de wereld bieden oplossing voor Axel Witsel'

Axel Witsel speelt momenteel bij Atletico Madrid. Hier ziet hij zijn contract aflopen na het einde van dit seizoen. Maar waar zal de ex-Rode Duivel naartoe gaan?

Transferexpert Ekrem Konur weet dat er zeker twee Amerikaanse clubs uit de MLS interesse hebben. Ook zijn er twee ploegen uit Saudi-Arabië geïnteresseerd.

Het zal nog even afwachten blijven om te zien of Witsel een ver land wil opzoeken, of liever kortbij huis blijft. In Saudi-Arabië zal het niveau wel een pak lager liggen, maar al veel voetballers lieten zich verleiden door het oliegeld. Bij Atletico speelt hij nog veel wedstrijden.

