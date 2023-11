Barcelona woedend en vol onbegrip, ondanks compensatie van vier à vijf miljoen euro

Barcelona is één van zijn toptalenten waarschijnlijk voor de rest van het seizoen kwijt. De 19-jarige middenvelder Gavi scheurde zondag vermoedelijk de kruisband van zijn knie en moest op krukken en in tranen het stadion verlaten.

Bij Barça zijn ze laaiend op de Spaanse bond en vooral op bondscoach Luis De la Fuente. Die gunde Gavi, zamen met verdediger Robin le Normand, als enige geen rust in de match tegen Georgië. Een wedstrijd waar niks op het spel stond, want Spanje had zijn EK-ticket al binnen.

Al in de eerste helft moest hij gewisseld worden en het zag er niet goed uit. Zo goed als zeker is hij de rest van het seizoen out en de Spaanse kranten weten dat ze bij Barcelona vol onbegrip reageerde op het feit dat Gavi weer moest starten aan de wedstrijd.

"Gavi is hyperactief. Hij wil altijd spelen. Goede spelers pakken geen rust", zei De la Fuente nog voor de match. Mundo Deportivo en Sport, twee Catalaanse kranten, haalden die uitspraken weer naar boven en weten dat ze bij Barcelona woedend zijn. De UEFA verstrekt hen naar verluidt wel nog een compensatie van vier à vijf miljoen, maar daar zijn ze weinig mee.