De meest unieke speler ter wereld en hij speelt bij België? "Het maakt hem allemaal niet uit"

Romelu Lukaku scoorde vier keer en toch was het een andere speler die alle aandacht naar zich toe trok in het Koning Boudewijnstadion. Elke keer Jérémy Doku aan de bal kwam, ging er een elektriciteitsshock door het stadion. Het publiek veerde op, de 'ooohs' en 'aaahs' vloegen in het rond.

Dat u het allemaal goed beseft: België heeft goud in handen voor minstens de komende tien jaar. Doku is een fenomeen, uniek in zijn soort. Niet tegen te houden als je er één-tegen-één voor komt te staan. Zijn snelheid, zijn schijnbewegingen, zijn versnelling en zijn dribbelvaardigheid maken hem eigenlijk onverdedigbaar.

Als de Premier League-verdedigers het al niet kunnen, maakt zo'n Azeri zeker geen kans. Maar het werd weer duidelijk hoezeer we hem moeten koesteren. Ook Domenico Tedesco beseft dat. "Kijk, voor mij is iedereen in de kern gelijk. Ik hou van hen allemaal op dezelfde manier", begon de bondscoach.

Maar ook hij kon niet om het gevaar dat hij creëert heen. "Ik besef dat ook wel hoor. In maart riepen we hem al op, terwijl hij eigenlijk geblesseerd was. Dit is een fantastische speler hé, een topper."

"We wilden hem vandaag (zondag, nvdr.) na de rust eens op een andere positie laten spelen. Het maakt hem allemaal niet uit, want hij is top op elke positie. Hij creëert van overal, dit is fenomenaal."

Een collega wou ook nog weten of Tedesco het wel eens tegen hem zou willen opnemen. "Ik denk niet dat dat een goed idee is", lachte de bondscoach.