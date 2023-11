De Neerpede-connectie bij de Duivels: "Wij hoeven niet te praten, wij begrijpen elkaar"

Een generatie verschil tussen de twee, maar op en naast het veld zie je daar niets van. Jérémy Doku en Romelu Lukaku zijn uit hetzelfde hout gesneden. De twee Neerpede-producten zoeken elkaar op en zijn intussen goeie vrienden. Die connectie is ook te zien.

De eerste goal van Lukaku kwam er na een voorzet van Doku. En we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Big Rom nog meer had gescoord, hadden de twee ook de tweede helft nog mogen samenspelen. "Stel je voor dat hij 90 minuten had gespeeld", lachte ook Doku na de match.

De winger van Manchester City ziet Lukaku als een grote broer. Iemand van wie hij raad krijgt en die hem stuurt nu hij bij een topclub zit. "Ik ken Romelu al lang. Ik weet hoe hij speelt en daar pas ik me aan aan. Romelu is een grote aanvaller. Het verrast me niet dat hij vier keer scoort."

Eén van de gevaarlijkste duo's op het EK? Ik hoop het

En ook Lukaku voelt die band. Opgeleid in dezelfde school, dat zie je ook. "Met hem spelen is pure nostalgie voor mij", knikte Lukaku achteraf. "Ik heb altijd met dat soort wingers gespeeld bij Anderlecht. We kregen dezelfde opleiding, we begrijpen elkaar. Voor mij is dat makkelijk: als hij zijn man voorbij gaat, weet ik dat hij me zal zoeken."

Een connectie die brokken kan maken. Stel u eens voor dat De Bruyne daar ook nog achter loopt. "Weet je, er zijn spelers die veel praten maar op het veld niets tonen. Hij toont het wél altijd. We kunnen op hem leunen. Hij helpt mij op alle vlakken. Onze kwaliteiten passen bij elkaar. Of wij een van de gevaarlijkste duo's kunnen worden op het EK? Ik hoop het."